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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минтюков забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Детройта». Он делит 2-е место в НХЛ по очкам среди новичков (17)

Минтюков забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Детройта». Он делит 2-е место в НХЛ по очкам среди новичков (17)

Защитник «Анахайма» отличился в матче регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (4:3).  В активе 20-летнего игрока стало 17 (2+15) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 18:49.

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