Российский посол резко высказался о вызове в МИД Румынии

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев рассматривает приглашение в МИД Румынии, где ему выразили протест в связи с якобы нарушением воздушных границ российскими дронами 24–26 июля, как пропагандистскую инсценировку.
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