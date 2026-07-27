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Российский посол резко высказался о вызове в МИД Румынии

Российский посол резко высказался о вызове в МИД Румынии

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев рассматривает приглашение в МИД Румынии, где ему выразили протест в связи с якобы нарушением воздушных границ российскими дронами 24–26 июля, как пропагандистскую инсценировку.

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