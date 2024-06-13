Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как выглядели в древности хорошо нам знакомые фрукты и овощи

Как выглядели в древности хорошо нам знакомые фрукты и овощи

Не секрет, что те овощи и фрукты, которые мы едим сейчас, несильно походят на своих далеких предков. Человечество смогло довести до ума разные виды плодов, чтобы сегодня мы могли оценить их вкус на 100 %.

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