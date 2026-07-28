Bombshell Report Exposes Lefty NGOs Funding A Children's Charity Tied To Terror Network After years of pro-Hamas protests and riots, including efforts by radical-left revolutionaries to blockade highways, bridges, and other economic chokepoints, as well as unrest across Ivy League campuses, investigators are finally examining the financial infrastructure behind the Marxist movement that increasingly appears less about Palestine and more about toppling the US empire.
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