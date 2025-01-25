В Татарстане прогнозируют минимум -9 градусов

В субботу, 25 января, в Татарстане утром ожидается туман в отдельных районах. Также в этот день, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, по республике «будет гулять» южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
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