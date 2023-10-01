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Когда ты холостяк — все валяется по своим местам. Женился — и все аккуратно сложено черт знает где !

Когда ты холостяк — все валяется по своим местам. Женился — и все аккуратно сложено черт знает где !

Жена у мужа забиpала все деньги, и ему даже на бутылкуне оставалось, но мужики ему и пpисоветовали: ``Оставляй себедесятку, а если жена спpосит, то скажешь, что когда служилв аpмии - утопил танк, и тепеpь выплачивать пpиходится.

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