Глава WADA Банька отказался приходить на заседание в американский конгресс

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Банька отказом ответил на приглашение американского конгресса для участия в заседании по теме изучения антидопинговых мер в преддверии летних Олимпийских игр 2024 в Париже.
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