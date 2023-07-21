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Ракеты П-800 «Оникс» поразили мост в одесской Затоке

Ракеты П-800 «Оникс» поразили мост в одесской Затоке

Сегодня неожиданно традиционные ночные удары высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Одессы были дополнены дневной ракетной атакой.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
А, вам все не так. Одно словоблудие.
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17 час.
Геннадий Загуменов
ты про Россию и капитализм уже весь мозг вынес, сочини что нибудь другое
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17 час.
Секушин Леонид
Клаву заело? Или новый Ляпис - Трубецкой нарисовался? Только у того Гаврила был на все случаи жизни,  а тут - капитализмус проклятый!
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12 час.

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