Актриса Муцениеце призналась, что ее дети посещают психолога

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее дети проходят психологические сессии для помощи. В интервью Teleprogramma артистка поделилась, что ее десятилетний сын и семилетняя дочь нуждаются в поддержке профессионала.
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