Губернатор Вячеслав Федорищев и депутат Госдумы Яна Лантратова встретились с участниками СВО и их родными в Самаре

САМАРА, 22 ноября, ФедералПресс. В Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялась встреча депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Яны Лантратовой, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с участниками СВО, членами их семей и координаторами филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Самарской области.