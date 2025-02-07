Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Evgeny Ku
    С каким президентом, с Путиным ?Пришлет ли Лукаше...
  • Владислав Одинцов
    Это вопрос  к нашему Президенту.Пришлет ли Лукаше...
  • 147683 Сероев
    А как Вы думаете почему не получилось единого государства  с единым президентомПришлет ли Лукаше...

С особым цинизмом

С особым цинизмом

Ольга Савельева Как пиарится в ЛНР азербайджанская ОПГ-диаспора? Эти фото уже успели облететь интернет.

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Комментарии
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Светлана
Никто никуда азеров не выгонит. Для этого нужны стальные яйца,  а у наших они бумажные.  Кишка тонка у правительства.
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19 час.
milaStar47 Стар
У власти &quot;Молчи.молчи&quot; своя Идеология.
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17 час.
Юрий Белов
Мигры - они нам КТО ? Братья , друзья , родственники ?! Ни то , ни другое , ни третье ! Это - паразиты и дармоеды ! ГНАТЬ ВСЕХ НА ХЕР ПО ДОМАМ !
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17 час.
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