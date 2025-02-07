С особым цинизмом

Никто никуда азеров не выгонит. Для этого нужны стальные яйца, а у наших они бумажные. Кишка тонка у правительства.

Юрий Белов

Мигры - они нам КТО ? Братья , друзья , родственники ?! Ни то , ни другое , ни третье ! Это - паразиты и дармоеды ! ГНАТЬ ВСЕХ НА ХЕР ПО ДОМАМ !