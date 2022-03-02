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Черчесов нацелен на второй «золотой дубль». «Ференцварошу» нужны две победы для трофея

Черчесов нацелен на второй «золотой дубль». «Ференцварошу» нужны две победы для трофея

В четвертьфинальном матче Кубка Венгрии команда Станислава Черчесова одержала победу над «Гонведом» со счётом 1:0 благодаря голу норвежского нападающего «Ференцвароша» Токмака Нгуена.

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