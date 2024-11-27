⚖️ Педофил из Крыма проведёт в колонии 13,5 лет за неоднократное изнасилование девочки Мужчина из Ленинского района издевался над несовершеннолетней восемь лет — с 2016 по 2024 год.
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⚖️ Педофил из Крыма проведёт в колонии 13,5 лет за неоднократное изнасилование девочки Мужчина из Ленинского района издевался над несовершеннолетней восемь лет — с 2016 по 2024 год.