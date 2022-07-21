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История с географией: почему выступление Лаврова – не повод для оптимизма

История с географией: почему выступление Лаврова – не повод для оптимизма

Ряд заявлений главы МИД России Сергея Лаврова, сделанных им в ходе интервью RT уже вызвали немало шума в информационном пространстве, причем далеко не только российском.

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