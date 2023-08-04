Берлин затянул отправку Киеву обещанного оружия. По данным издания Welt, после визита в мае в Германию президента Украины Владимира Зеленского в анонсированный крупный пакет помощи был добавлено лишь десять из 110 обещанных танков Leopard 1.
Берлин затянул отправку Киеву обещанного оружия. По данным издания Welt, после визита в мае в Германию президента Украины Владимира Зеленского в анонсированный крупный пакет помощи был добавлено лишь десять из 110 обещанных танков Leopard 1.
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