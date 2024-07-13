В 10 районах Петербурга с 14-15 июля ограничат дорожное движение

В связи с дорожными работами В Калининском районе с 15 по 22 июля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение по Тихорецкому проспекту у пересечения с улицей Вернадского.
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