DeFi TVL резко вырос до максимума 2021 года

Децентрализованные финансы (DeFi) демонстрируют признаки восстановления после спада 2022 года. Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi достигла $133 млрд, что близко к историческому максимуму и превышает экстремальные значения 2021-го года.
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