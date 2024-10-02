В отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема возбуждено новое уголовное дело

Не успели Лерчек и ее бывший супруг Артем отойти от серьезных проблем с налоговой, как на них завели новое уголовное дело.
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