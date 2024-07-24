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Guardian: ученые призвали спасать ледники, чтобы избежать затопления

Guardian: ученые призвали спасать ледники, чтобы избежать затопления

Эксперты настоятельно рекомендуют более тщательно изучить возможности геоинженерии для сохранения ледников и предотвращения катастрофического повышения уровня моря, что может привести к затоплению прибрежных городов и массовому переселению населения.

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