Guardian: ученые призвали спасать ледники, чтобы избежать затопления

Эксперты настоятельно рекомендуют более тщательно изучить возможности геоинженерии для сохранения ледников и предотвращения катастрофического повышения уровня моря, что может привести к затоплению прибрежных городов и массовому переселению населения.
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