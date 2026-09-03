❗️⚡️Соединённые Штаты заключили долгосрочные контракты в рамках программы Multiyear Procurement с оборонными корпорациями General Dynamics и Lockheed Martin, направленные на радикальное увеличение выпуска зенитных управляемых ракет для комплексов Patriot и THAAD.