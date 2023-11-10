Что будет, если переместить вас в 1947 год, в коммуналку?

Роман Романов

Яна Кубаева в коммуналке? 😂😂😂 Представляю... Дама тяжелее х... ничего не поднимала. Я прикидываю реакцию соседок в 1947 году на даму психолога, блогера, автор книг об отношениях полов и женском самоопределении. Хотя такие всегда жили, но только не в коммуналках. У таких всегда было "Целого мужа мало. Инструкция по обращению с любовниками для порядочных жен." 😂😂😂