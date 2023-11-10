«Авторшу нужно в СССР переместить год так в 1947, в коммуналку. Устроить на работу на фабрику, Подъём в 5-30, Завтрак, на работу к 8-00 в переполненном трамвае, либо пешком, рабочий день до 17-00.
Что будет, если переместить вас в 1947 год, в коммуналку?
Комментарии
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Роман Романов
Яна Кубаева в коммуналке? 😂😂😂 Представляю... Дама тяжелее х... ничего не поднимала. Я прикидываю реакцию соседок в 1947 году на даму психолога, блогера, автор книг об отношениях полов и женском самоопределении. Хотя такие всегда жили, но только не в коммуналках. У таких всегда было "Целого мужа мало. Инструкция по обращению с любовниками для порядочных жен." 😂😂😂
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1 д.
Александр Стародубцев
не вижу проблемы, живу в комуналке до сих пор, в наукограде г.Королев
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21 час.
Николай Кучков
Двери не закрывали, дружили семьями, знали всех соседей,могли спокойно занять денег без процентов) до получки, праздники всем хором, субботники выходили массово, была перспектива в жизни...
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4 мин.
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