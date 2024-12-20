РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Украина спрячет армию и даст России "победить": Настоящие условия мира станут ловушкой для Трампа

Украина спрячет армию и даст России "победить": Настоящие условия мира станут ловушкой для Трампа

Но потом случился Курск и о таких разговорах предпочли забыть, а те, кто продвигал такую повестку, в очередной раз переобулись, с негодованием отвергая такой сценарий.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Именно: &quot;...Победа. И это не пафосный лозунг. Это скорее побудительный мотив к настоящим, не декоративным, внутренним кадровым, научным, промышленным, политологическим изменениям.&quot;! ПОБЕДА! Слышишь, господин Путин?! Других вариантов НЕТ! Иначе СМЕРТЬ России, г-н Путин, Главко-Верх вы наш! Кончай дурить нас, хватит! НАБЕРИСЬ, наконец то, МУЖЕСТВА, глотай &quot;Озверин&quot;, в конце концов. Снимай перчатки, маски и прочую хрень и СРОЧНО готовь всю Россию и командование для Победы, а армия к НАСТОЯЩЕЙ битве готова! Готовь РАЗГРОМ Украины. По серьёзному работай! Хватит выкрутасов! Иначе....,  Да сам вы это, впрочем, знаете!
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