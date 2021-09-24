В Томской области стражи порядка совместно с символом дорожной безопасности показали детям «Безопасный маршрут»

В рамках Недели безопасности сотрудники полиции в Колпашевском районе Томской области совместно с общественниками и педагогами рассказали юным участникам дорожного движения о проводимой в УМВД России по Томской области акции «#Крылья безопасности!».
В рамках Недели безопасности сотрудники полиции в Колпашевском районе Томской области совместно с общественниками и педагогами рассказали юным участникам дорожного движения о проводимой в УМВД России по Томской области акции «#Крылья безопасности!».
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