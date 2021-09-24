Происшествия

6 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Фамилии не сообщается. Ещё не выяснили или это известные своей неприкасаемостью личности?..Председатель СК Р...
  • галина
    Оптимизация медицины в действии. Такого никогда не было бы в СССР. Сейчас после тяжелого инфаркта человека выписывают...Александр Бастрык...
  • Петр Петрович
    Бастрыкин, почему твой следственный комитет не займётся деятельностью жидо-бандеровского эха Москвы?Александр Бастрык...

В Томской области стражи порядка совместно с символом дорожной безопасности показали детям «Безопасный маршрут»

В рамках Недели безопасности сотрудники полиции в Колпашевском районе Томской области совместно с общественниками и педагогами рассказали юным участникам дорожного движения о проводимой в УМВД России по Томской области акции «#Крылья безопасности!».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх