Министр окружающей среды отправляется с рабочим визитом в Румынию

Министр окружающей среды Сергей Лазаренку 14 мая отправляется с рабочим визитом в Румынию. Чиновник встретится со своим румынским коллегой, министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Мирчей Фекетом, и примет участие в открытии 4-го регионального центра в рамках системы гарантии-возврата, отмечает noi.
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