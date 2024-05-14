Министр окружающей среды отправляется с рабочим визитом в Румынию

Министр окружающей среды Сергей Лазаренку 14 мая отправляется с рабочим визитом в Румынию. Чиновник встретится со своим румынским коллегой, министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Мирчей Фекетом, и примет участие в открытии 4-го регионального центра в рамках системы гарантии-возврата, отмечает noi.