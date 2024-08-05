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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абросимов о том, что сменил 5 команд за 6 лет: «А вы бы хотели всю жизнь просидеть в одном клубе, иметь пригретое место и просто получать зарплату?»

Защитник поиграл за «Ак Барс», «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Авангард». В это межсезонье игрок вернулся в нижнекамский клуб.

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