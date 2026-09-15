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RT Russia

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Мужчины спасли маму и её сына, машина которых упала в реку в Северной Осетии

Мужчины спасли маму и её сына, машина которых упала в реку в Северной Осетии

Мужчины спасли подростка и его маму, машина которых упала в реку в Северной Осетии. RT поговорил с 37-летним жителем Владикавказа Иналом, который вынес людей на себе через бурное течение.

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