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Канцеров катался в 1-м звене «Чикаго» с Кэйном и Назаром на старте лагеря. Блэшилл сказал: «Роман и Фрэнк могут играть с Патриком в его комбинационном стиле»

Форвард «Чикаго» Роман Канцеров начал тренировочный лагерь клуба в первом звене команды.  21-летний россиянин катался в тройке с Фрэнком Назаром и Патриком Кэйном .

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