Владельцы клубов НБА против идеи с увеличением числа участников Матча звезд

Владельцы клубов НБА выступают против идеи с увеличением числа участников Матча всех звезд. Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст высказался за добавление дополнительных игроков для участия в Матчах звезд, но отметил при этом, что владельцы «выступают против этого».
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