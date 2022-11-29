Владельцы клубов НБА против идеи с увеличением числа участников Матча звезд

Владельцы клубов НБА выступают против идеи с увеличением числа участников Матча всех звезд. Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст высказался за добавление дополнительных игроков для участия в Матчах звезд, но отметил при этом, что владельцы «выступают против этого».