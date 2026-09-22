Польша и Латвия подняли в небо авиацию и привели в готовность силы ПВО

Польша и Латвия поднимали авиацию в небо и привели в полную готовность силы ПВО на границе с Белоруссией.
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