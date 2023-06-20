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Тренер «Шерифа» - о результатах жеребьевки в Лиге чемпионов

Главный тренер футбольного клуба «Шериф» Роберто Бордин прокомментировал результаты жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, согласно которым первым соперником его команды в новом сезоне еврокубков стал ФК «Фарул» из Румынии.

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