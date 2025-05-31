Люди не видят, а они рядом: батюшка открыл знаки конца света, на которые указывает Господь Ольга БезродняяБатюшка РПЦ Павел Ковалев поделился информацией о тайных знаках, которые могут свидетельствовать о приближении конца света, но даже верующие на них не обращают внимание.
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