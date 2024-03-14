В Краснодарском крае создали стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко

Ученые ФГБНУ "Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии" при Минобрнауки России создали стадо коров, молоко которых не вызывает негативные реакции желудочно-кишечного тракта и разработали высокочувствительную тест-систему для быстрого определения такого молока.
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