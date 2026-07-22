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Царьград

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Чаплин: В 2027 году пенсии в России проиндексируют в два этапа

Чаплин: В 2027 году пенсии в России проиндексируют в два этапа

В 2027 году в России страховые пенсии повысят в два этапа: первый с 1 февраля на уровень инфляции 2026 года, второй с 1 апреля с учетом доходов Социального фонда, сообщил Никита Чаплин, депутат Госдумы от партии "Единая Россия".

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