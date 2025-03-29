400 сообщений о бытовом насилии зарегистрировано в Мангистау в 2024 году

На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима области Нурдаулета Килыбая были рассмотрены вопросы профилактики бытового насилия, охраны общественного порядка и пресечения преступлений против собственности.
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