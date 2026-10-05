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Девушка

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Главные тренды маникюра осень-зима 2025: от драгоценных камней до черепахового узора

Главные тренды маникюра осень-зима 2025: от драгоценных камней до черепахового узора

Каждый раз, когда лето окончательно сдает позиции, а воздух наполняется той самой осенней прохладой, я начинаю пересматривать не только гардероб, но и подход к маникюру.

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