Суд над убийцей молодого медбрата начался в Екатеринбурге

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox В Свердловском областном суде 14 декабря началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 28-летнего медбрата Степана Шабурова, которого зарезал нетрезвый пациент в городе Березовском.
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