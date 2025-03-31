Как работают таможенники Крыма

Сегодня Крымской таможне исполняется 11 лет. На страже наших границ стоят пять мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, 10 таможенных постов в городах Крыма, а также в Запорожской и Херсонской областях.
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