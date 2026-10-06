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Комфорт и безопасность в классах: после вмешательства прокуратуры в школах Сорочинского округа устранили серьёзные нарушения

Комфорт и безопасность в классах: после вмешательства прокуратуры в школах Сорочинского округа устранили серьёзные нарушения

В Оренбургской области в Сорочинском муниципальном округе по требованию прокуратуры привели в порядок школьные кабинеты и устранили нехватку необходимого оборудования — теперь в учебных помещениях есть водоснабжение, вытяжные шкафы и новые окна.

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