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Арестован курьер мошенников, заставивших пенсионера выбросить в окно $100 тысяч

Мещанский суд Москвы арестовал курьера мошенников, которые заставили 92-летнего полковника разведки в отставке Геронтия Лазовика выбросить 100 тысяч долларов в окно, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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