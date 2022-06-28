Два трюка, за которые комнатные растения будут вам благодарны. Все уже есть у вас дома

Узнайте два маленьких трюка, за которые комнатные растения будут вам благодарны. Это просто, и все необходимые материалы и ингредиенты наверняка уже есть у вас дома! В крышке от пластиковой бутылки горячим гвоздём сделайте отверстие.
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