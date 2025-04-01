Конгрессмен Максин Уотерс: Семья Трампа наживается на криптовалютах

Американский конгрессмен Максин Уотерс, входящая в комитет по финансовым услугам Палаты представителей, подвергла жесткой критике законопроект, который может предоставить Дональду Трампу и его семье возможность бесконтрольного выпуска стейблкоинов.
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