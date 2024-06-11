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В Ростовской области женщину привязали к бамперу авто и забили кувалдой

В Ростовской области женщину привязали к бамперу авто и забили кувалдой

Жителя Ростовской области подозревают в убийстве сожительницы, которую он протащил привязанной к бамперу машины по дороге и после забил кувалдой, сообщили 10 июня в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Ростовской области.

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