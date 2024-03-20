«Учительница года» совратила 16-летнего подростка и лишилась профессии

В Британии учительницу пожизненно лишили профессии за изнасилование ученицы В Великобритании учительница, которая совратила 16-летнюю школьницу, отсидела в тюрьме и пожизненно лишилась права работать по профессии.
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