What To Watch Saturday: Shane Gillis Hosts SNL, Matthew Morrison Stars In Lifetime Movie, And More

On TV this Saturday: Shane Gillis returns to Studio 8H, Matthew Morrison plays an evil pediatrician, and Meghan Ory discovers the Spirit of Halloween.
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