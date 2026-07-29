Журналист Морган раскритиковал Инфантино за возможную продажу прав на ЧМ

Известный британский журналист Пирс Морган на своей странице в социальной сети X подверг критике планы президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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