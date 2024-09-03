На аэродроме в Миргороде удалось уничтожить несколько ЛА противника

Минувшей ночью на большей части территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Под комбинированный удар ВС РФ попали военные объекты националистов в Харькове, Чугуеве, Днепропетровске и других городах.
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