Рианна: «Катила люльку с сыном в ванную, принимала душ и терла запотевшее стекло, чтобы посмотреть на него»

В мае прошлого года Рианна впервые стала мамой — она родила сына от рэпера A$AP Rocky. На недавнем Супербоуле звезда продемонстрировала округлившийся живот, дав тем самым понять, что ждет второго малыша.
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