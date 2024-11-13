Салат “Принц” на Новогодний стол. До чего же он вкусный и красивый

Салат «Принц» — это популярное блюдо, которое удачно сочетает в себе разнообразие вкусов и текстур. Его история восходит к советским временам, когда гастрономия стремительно развивалась и появлялись новые кулинарные идеи.
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