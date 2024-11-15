УФАС забанила виновников срыва благоустройства Реадовского пляжа

Авансы не помогли. ИП и организация набрали от смоленского «Строителя» подрядов на 13 миллионов рублей Региональное управление Федеральной антимонопольной службы включило в реестр недобросовестных поставщиков виновных в срыве благоустройства пляжной зоны у Реадовского озера Смоленска.
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