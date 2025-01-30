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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» против «Краснодара»

На турнире также выступят «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». Winline Зимний Кубок РПЛ Абу-Даби, ОАЭ Спартак – Краснодар – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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